В Томском районе продают 5-комнатный коттедж за 40 миллионов рублей

Фото: Авито

В Томском районе в продают 5-комнатный коттедж за 40 миллионов рублей. Дом находится в коттеджном поселке Слобода Вольная. Хозяин выставил фотографии коттеджа на известном сайте с объявлениями.

Фото: Авито

Продавец рассказал, что площадь всего дома составляет 167,2 квадратных метра, а самого участка, где стоит коттедж - 1009 соток. В брусовом жилище два этажа, сауна и бассейн. Также уточняется, что на территории дома имеется электричество, газ, отопление и канализация.

Фото: Авито

По словам автора объявления, коттедж имеет дизайнерский ремонт. Например, на первом этаже имеется просторная прихожая со встроенными шкафами, зал с действующим камином, кухня, гостевая спальная комната, туалет с душевой. На втором этаже: основная спальная комната, детская, гардеробная, еще одна небольшая комната и уборная. Также отмечается, что на территории дома есть винный погреб.

Фото: Авито

Рядом с коттеджем стоит и гостевой дом. На его первом этаже присутствует зона барбекю, спа-зона в которую относится: теплый бассейн с противотоком и фонтаном, хаммам, соляная пещера, русская баня и теплый водяной пол. На втором этаже расположился большой зал и спальная комната.

Отмечается, что рядом с коттеджем находится магазин, аптека, детский сад и школа. До центра Томска расстояние в 12 км.

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