В селе Парбиг в Томской области минивэн сбил пенсионерку

Фото: пресс-служба УМВД по Томской области / Денис Винокуров

Иномарка сбила 65-летнюю женщину в селе Парбиг Бакчарского района Томской области, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. ДТП произошло утром в среду, 7 декабря.

«Около 8 часов 55 минут в селе Парбиг, на улице Советской, 84 автомобилем Toyota Ace Noan под управлением 46-летней женщины-водителя совершен наезд на пешехода», — говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина с травмами была доставлена в больницу. По предварительной информации, она переходила дорогу в неположенном месте.

Днем ранее ДТП с участием пешехода произошло в городе Стрежевой.

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