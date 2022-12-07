Водитель из Томска назвал главную опасность на дорогах города

Фото: Анна Ковалева/Алёна Голева

В Томске 7 декабря 2022 года прошел крупный снегопад, в результате чего проезжая часть стала одним из опасных мест в городе. Журналист "МК в Томске" поговорил с местным водителем и выяснил, чего именно стоит остерегаться владельцам автомобилей.

«Где-то коммунальщики успевают чистить обочины, а где-то нет, и совсем узко получается. Люди резко еще не адаптировались – многие едут так, как привыкли – как будто по широким дорогам», - говорит местный таксист Николай Александрович.

По словам водителя - жителям Томска стоит опасаться сужения проезжей части. Интенсивный снегопад засыпает дороги быстрее, чем коммунальные службы успевают его убрать.

«МК в Томске» пообщался с представителем «Томск САХ» и выяснил, что 7 декабря на улицах города работало 65 единиц снегоуборочной техники, днем еще 57. Кроме того, 121 человек убирает снег без помощи специальной техники.

«Уже выполнена работа по разметанию снега с проезжей части и с тротуаров. Посыпку соляной смесью тоже делаем. Кроме нас еще и подрядчики районных администраций чистят межквартальные проезды, управляющие компании – чистят около домов», - сказал представитель «Томск САХ».

В САХе также добавили, что служба работает круглосуточно, работа выполняется в полном объеме в рамках муниципального задания.

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