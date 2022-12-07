В городе Стрежевом водитель Hyundai сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области / Владимир Веленгурин

В городе Стрежевом во вторник, 6 декабря, водитель автомобиля Hyundai ix35 сбил женщину-пешехода, переходившую по переходу улицу Строителей, сообщила пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что авария произошла около 13.50 по местному времени.

«По предварительной информации, 29-летняя женщина-пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами пешеход доставлена в больницу», — говорится в сообщении.

Напомним также, что в ночь на среду в Колпашевском районе произошло ДТП с участием большегруза, водитель которого в нетрезвом состоянии протаранил телеграфный столб и забор.

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