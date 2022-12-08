В Северске 8 декабря проверят работу сирен

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Северске в четверг, 8 декабря, пройдет проверка систем оповещения населения: горожане услышат уличные сирены и громкоговорители, напоминают власти города.

Система оповещения будет работать не более пяти минут — с 10.00 до 10.05. Северчане услышат звуки уличных сирен и громкоговорителей.

Ранее в МЧС региона сообщили, что системы оповещения в Томской области охватывают только 36% жителей.

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