"Опять?": в Томске к новому гипермаркету "Лента" на Елизаровых снова подъехали пожарные машины

Фото: телеграм-канал "Алё, это Сакалов"

Вечером 2 декабря к гипермаркету "Лента" на ул. Елизаровых снова подъехали пожарные машины. В этот раз там сработала ложная тревога, сообщил представитель регионального ГУ МЧС журналисту "КП-Томск".

"Сработала сигнализация, ложная тревога. Эвакуации посетителей не было", - рассказали в МЧС.

Однако жители Томска, которые приехали вечером в гипермаркет за покупками, вновь испытали страх. В социальных сетях активно распространились фотографии пожарных машин.

"Опять?", - подписывали томичи в комментариях.

Напомним, что именно этот гипермаркет 25 ноября вновь открылся после крупного пожара.

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