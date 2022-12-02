"Опять?": в Томске к новому гипермаркету "Лента" на Елизаровых снова подъехали пожарные машины

Фото: телеграм-канал "Алё, это Сакалов"
Вечером 2 декабря к гипермаркету "Лента" на ул. Елизаровых снова подъехали пожарные машины. В этот раз там сработала ложная тревога, сообщил представитель регионального ГУ МЧС журналисту "КП-Томск".
"Сработала сигнализация, ложная тревога. Эвакуации посетителей не было", - рассказали в МЧС.
Однако жители Томска, которые приехали вечером в гипермаркет за покупками, вновь испытали страх. В социальных сетях активно распространились фотографии пожарных машин.
"Опять?", - подписывали томичи в комментариях.
Напомним, что именно этот гипермаркет 25 ноября вновь открылся после крупного пожара.
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