В случае ЧС в Томске колокола храмов оповестят горожан

В Томске в случае ЧС колокола храмов будут оповещать горожан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске в случае ЧС колокола храмов будут оповещать горожан. Такая мера будет принята на случай отключения электричества, об этом сообщил на заседании областной комиссии по ЧС во вторник и.о. мэра Михаил Ратнер.

Глава города объяснил, что система оповещения населения в Томске работает через автоматизированное рабочее место оперативного дежурного ЕДДС, звуковое оборудование в местах массового скопления людей, а также громкоговорители на спецавтомобилях УМВД.

"В случае отсутствия электроснабжения для этих способов оповещения у нас достигнута договоренность с РПЦ об использовании колоколов храмов и соборов", - заявил Ратнер.

И.о. мэра также добавил, что в 2014 году был призван проект, который должен был решить проблему с усовершенствованием системы оповещения в Томске, однако после перерасчета средств в 2019 году, выяснилось, что он в 2019 году он сильно подорожал.