Нетрезвый водитель грузовика в Колпашевском районе Томской области протаранил столб и забор

Фото: Алена Мищенко

В Колпашевском районе Томской области минувшей ночью произошло ДТП с участием пьяного водителя. О происшествии сообщила пресс-служба администрации района в ежедневной оперативной сводке.

Уточняется, что ДТП произошло в 2.01 7 декабря в селе Инкино, в Подгорном переулке.

«Водитель большегрузного автомобиля SINOTRUK Howo-380, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил съезд с дороги, сломав телеграфный столб и забор», — говорится в сообщении.

Двумя днями ранее в Томской области произошла авария с участием трактора, в ней пострадали четыре пассажира, в том числе ребенок.

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