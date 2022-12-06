В Томске пенсионерка упала в троллейбусе и получила травмы. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске на проспекте Ленина, 48 пожилая пассажирка троллейбуса получила травмы, упав во время передвижения по салону, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

Уточняется, что инцидент произошел 5 декабря в 10.50.

«По предварительной информации, 74-летняя женщина-пассажир упала во время передвижения по салону транспортного средства. С травмами пострадавшая доставлена в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел в октябре этого года, тогда пострадала 80-летняя пенсионерка.

Госавтоинспекция напоминает, что пассажирам в общественном транспорте при движении необходимо держаться поручней.

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