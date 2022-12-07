В Томске 7 декабря будет облачно с прояснениями и -15 градусов

Фото: Наталья Качановская / Евгения Гусева

В Томске в среду, 7 декабря, прогноз синоптиков обещает дневную температуру около -13...-15 °C, облачно с прояснениями, утром небольшой снег, сообщает гидрометеоцентр региона.

В Томской области днем ожидается -10...-15 °C, по северу региона -3...-8 °C. Местами изморозь и небольшой снег.

Ветер в области и областном центре западный 2-7 м/с, местами на дорогах гололедица.

Напомним, прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях продлен в Томске до 13.00 среды.

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