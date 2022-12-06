В Томске 10 декабря откроется спортивный зимний сезон

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске 10 декабря стартует спортивный зимний сезон. В городе состоятся лыжные забеги, сообщает пресс-служба мэрии.

"В рамках Всероссийской акции «Спортивная зима»,

посвященной открытию зимнего спортивного сезона 2022-2023, в Томске состоятся лыжные забеги", - говорится в сообщении

В администрации рассказали, что открытие зимнего спортивного сезона пройдет 10 декабря сразу на трех площадках города: лыжной базе "Метелица" (ул. Королева, 13), лыжной базе «Сосновый бор» (ул. Кутузова, 1б) и стадионе «Политехник» (ул. 19 Гвардейской Дивизии, 20).

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