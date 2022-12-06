На улице Сергея Лазо в Томске сбили перебегавшего улицу в неположенном месте пешехода

В Октябрьском районе Томска, на улице Сергея Лазо в районе пожарной части №5, автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Видео инцидента опубликовал паблик «Регион-70 Томск».

На ролике видно, что после ДТП водитель вышел из машины и помог пострадавшему. Характер травм мужчины неизвестен.

В комментариях томичи сочувствуют пешеходу и желают, чтобы он больше так не делал.

«Вот так и перебегают в местах без перехода, экономят время называется», — написал один из пользователей.

«Пешеходный переход левее на 150 метров», — возразил другой.

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