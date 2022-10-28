В Томске пенсионерка упала в салоне троллейбуса и была доставлена в больницу

На данный момент в Томске ищут свидетелей произошедшего. Фото: Ксения Высотина

В Томске 28 октября 80-летняя пенсионерка упала в салоне троллейбуса и была доставлена в больницу. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"28 октября около 10 часов 50 минут на проспекте Ленина, 78, в городе Томске, в салоне троллейбуса АКСМ 321, под управлением 38-летней женщины-водителя, произошло падение пассажира", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в результате падения женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

На данный момент в Томске ищут свидетелей произошедшего. Просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-693.

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