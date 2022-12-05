Тариф на вывоз мусора в Томске подняли на 7%

Фото: Светлана Маковеева / Региональный оператор Томск и Томский район

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов в Томске все же вырастут, хотя более ранний прогноз говорил о снижении стоимости вывоза мусора, как стало известно из приказа Департамента тарифного урегулирования, опубликованного на сайте областной администрации.

Ранее департамент экономики Томской области сообщал, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов в Томске в 2023 году снизится на 2,8% — с 241,58 рубля до 234,83 рубля.

Вместе с тем, 30 ноября был опубликован приказ Департамента тарифного регулирования «О корректировке тарифов», который утвердил новые тарифы на обращение с ТКО.

По новому тарифу, действующему уже с 1 декабря, вывоз мусора станет обходиться томичам в 258,50 рубля за кубометр. Таким образом, вместо понижения тарифа на 2,8% произойдет рост на 7%.

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