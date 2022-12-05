Плата за капитальный ремонт домов в Томске увеличится на 14%

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В Томской области в 2023 году поднимут плату за капитальный ремонт домов на 14%. О индексации нового взноса жителей многоквартирников рассказал губернатор Томской области Владимир Мазур.

В постановлении главы региона сказано, что нужно установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Томской области на 2023 год — 9,18 рубля.

Уточним, что размер платы устанавливается за 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме. Новый размер платы установлен для всех муниципальных образований области, в том числе города Томска. В настоящее время он составляет 8,07 рубля за 1 кв. м.

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