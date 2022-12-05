Водитель-наркосбытчик из Томска вывел полицейских на шестерых подозреваемых

Все задержанные причастны к незаконному обороту наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

Пресс-служба УМВД России по Томской области сообщает о задержании водителя, который ехал с выключенными фарами. В ходе беседы выяснилось, что мужчина причастен к обороту наркотических средств.

"Полицейские остановили подозрительную иномарку, за рулем которой находился 31-летний местный житель. Инспекторы обратили внимание на его невнятную речь и нарушенную координацию. По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, однако запах алкоголя от него абсолютно не чувствовался", - говорится в сообщении.

Затем выяснилось, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения. В автомобиле обнаружили пакет с тремя свертками синтетического наркотического вещества «мефедрон», масса которого составила более 300 грамм.

В ходе установления и розвска, томские специалисты смогли задержать шестерых томичей в возрасте от 24 до 40 лет, которые имели отношение к незаконному обороту наркотического средства.

В домах у задержанных также были обнаружены наркотические средства и вещества различного происхождения, вес составил более 140 грамм.

В отношении всех подозреваемых заведены уголовные дела, однако расследование дела продолжается.

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