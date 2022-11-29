В Томске с 29 ноября будут действовать неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности

Фото: Михаил Чернов

Жителей Томска предупреждают о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Они будут действовать на территории города со вторника, 29 ноября 17.00 до пятницы, 2 декабря 15.00.

«На территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере. В связи с этим предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%», - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие метеорологические условия складываются, если на улице ослабевает ветер, появляются туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры и прочее, что способствует накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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