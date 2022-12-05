В Томске на неделе потеплеет до -13 градусов

В выходные ночью вернуться 30-градусные морозы. Фото: Густаво Зырянов

В Томске на этой рабочей неделе потеплеет до -13 градусов. Однако ночью по-прежнему будут морозы, такая информация указана на сайте GISMETEO.

В начале неделе ночная температура в городе будет в пределах -25...-26 градусов, а дневная температура поднимется до -16...-18 градусов. В понедельник, 5 декабря, прогнозируется солнечная погода, а вот уже во вторник в город вернется переменная облачность.

В середине недели в Томске прогнозируется незначительное потепление. Ночью в городе будет до -16...-24 градусов, а вот днем до -14...-18 градусов. Все дни ожидается переменная облачность и к пятнице, 9 декабря, пройдут осадки в виде снега.

В выходные ночью вернуться 30-градусные морозы. Если днем в Томске прогнозируется до -13...-21 градусов, то ночью будет --29...-30 градусов. В выходные также ожидаются осадки в виде снега.