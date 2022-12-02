В Томской области от гриппа привиты 420 тысяч жителей на фоне роста заболеваемости ОРВИ

Фото: Николай Оберемченко / Евгения Гусева

В Томской области продолжается кампания по вакцинации от гриппа, томичей призывают защититься от инфекции на фоне роста числа случаев ОРВИ и первых заболевших свиным гриппом (H1N1), сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

На 2 декабря, по данным Облздрава, привиты от гриппа 420 тысяч жителей Томской области, в том числе 97 тысяч детей.

Замначальника облздрава по медицинским вопросам Наталия Метелева сообщила, что в нынешнем эпидемиологическом сезоне выявленные варианты вируса гриппа A (H3N2) и B по сравнению с прошлым годом изменились. Вместе с тем, существенную угрозу представляет штамм свиного гриппа H1N1, первые три случая которого выявлены в Томской области.

«Мы призываем всех, кто еще по каким-то причинам не привился, обязательно сделать это в ближайшие две недели. Грипп – тяжелое заболевание, которое может привести к серьезным последствиям для здоровья, а прививка поможет их избежать», — цитирует пресс-служба Наталию Метелеву.

Томская область обеспечена вакцинами от гриппа, в регионе доступны более 50 тысяч доз вакцин «Совигрипп» и «Ультрикс квадри».

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