Температура под 40 и интоксикация: томский врач Поздняков раскрыл главные симптомы свиного гриппа

Врач из Томска рассказал об основных симптомах при свином гриппе Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Ранее «Комсомолка» в Томске сообщала, что в регионе за неделю зафиксировали три случая заражения свиным гриппом. Главный врач клиник «Инвитро-Сибирь» и врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал журналисту «АиФ-Томск» главные симптомы заражения свиным гриппом.

«Кашель обычно возникает на вторые или третьи сутки, но довольно быстро становится надсадным и болезненным, так как для гриппа характерно поражение трахеи – трахеит, который при определенных обстоятельствах может перейти в бронхит и пневмонию», - объяснил Поздняков.

Специалист отмечает, что заболевание отмечается высокой температурой до 39.5, также заболевший чувствует симптомы интоксикации, ломоту в теле. Позднее проявляется кашель и насморк.

«Кроме того, отмечаются «поздние» осложнения, чаще всего это бактериальные инфекции разного уровня поражения –синуситы, поражение носоглотки и поражение нижних дыхательных путей той или иной степени выраженности (бронхит, пневмония)», - отметил врач.

Врач-инфекционист называет также поражение сосудистого русла и разнообразные поражения нервной системы. Последние проявления могут приходить позже.

Читайте также: В Томской области еще 44 человека заболели COVID-19

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.