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НовостиОбщество1 декабря 2022 6:16

Температура под 40 и интоксикация: томский врач Поздняков раскрыл главные симптомы свиного гриппа

Врач из Томска рассказал об основных симптомах при свином гриппе
Алёна ГОЛЕВА
Врач из Томска рассказал об основных симптомах при свином гриппе

Врач из Томска рассказал об основных симптомах при свином гриппе

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Ранее «Комсомолка» в Томске сообщала, что в регионе за неделю зафиксировали три случая заражения свиным гриппом. Главный врач клиник «Инвитро-Сибирь» и врач-инфекционист Андрей Поздняков назвал журналисту «АиФ-Томск» главные симптомы заражения свиным гриппом.

«Кашель обычно возникает на вторые или третьи сутки, но довольно быстро становится надсадным и болезненным, так как для гриппа характерно поражение трахеи – трахеит, который при определенных обстоятельствах может перейти в бронхит и пневмонию», - объяснил Поздняков.

Специалист отмечает, что заболевание отмечается высокой температурой до 39.5, также заболевший чувствует симптомы интоксикации, ломоту в теле. Позднее проявляется кашель и насморк.

«Кроме того, отмечаются «поздние» осложнения, чаще всего это бактериальные инфекции разного уровня поражения –синуситы, поражение носоглотки и поражение нижних дыхательных путей той или иной степени выраженности (бронхит, пневмония)», - отметил врач.

Врач-инфекционист называет также поражение сосудистого русла и разнообразные поражения нервной системы. Последние проявления могут приходить позже.

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