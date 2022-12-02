Более трех тысяч томичей оставили жалобы на работу общественного транспорта

Фото: Алёна Голева/Ксения Высотина

В Томске вопрос с городским транспортом часто вызывает двоякие толки между жителями города - кто-то полностью доволен качеством оказываемых услуг, а кто-то хотел бы улучшить уже имеющиеся положение общественного транспорта.

Журналист «АиФ-Томск» составил запрос в «Центр организации и контроля пассажироперевозок» и получил официальные ответ. Выяснилось, что за 2022 год более девяти тысяч томичей выразили свое недовольство, более трех тысяч оказались жалобами на работу пассажирского транспорта.

«В 2022 году в Центр поступило 9356 обращений граждан, из них: 8827 устных (3180 в форме жалобы на работу пассажирского транспорта, 5647 для получения справочной информации)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за 2022 год было получено 529 письменных обращений, из них 103 оказались вопросами по работе транспорта межмуниципального значения.

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