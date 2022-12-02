В Томской области открылась еще одна ледовая переправа через Обь

Фото: Telegram-канал Юрия Салькова

Вторая ледовая переправа открылась в Томской области после переправы в Парабельском районе. Движение автотранспорта открыли через реку Обь в Молчановском районе, сообщил в своем Telegram глава района Юрий Сальков.

«Открыто движение по ледовой переправе через реку Обь. Ограничение по массе – 2 тонны», — написал Сальков.

В пресс-службе «Томскавтодора» корреспонденту «КП-Томск» уточнили, что переправа связывает село Могочино, расположенное на правом берегу Оби, с левым берегом, где находятся дорога регионального значения Р398 и административный центр района село Молчаново. Длина переправы — 1180 метров, она имеет две полосы в каждом направлении. С утолщением слоя льда максимальную нагрузку будут постепенно увеличивать с первоначальных двух тонн.

Ледовой переправой ежегодно пользуются жители села Могочино, население которого составляет 2,5 тысячи человек.

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