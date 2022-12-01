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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:02

В Томской области заработала первая ледовая переправа через Парабель

Переправа открылась 1 декабря 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Переправа открылась 1 декабря 2022 года

Переправа открылась 1 декабря 2022 года

Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Томской области сообщает о начале работы первой ледовой переправы в регионе. Ее запустили 1 декабря у села Новиково через реку Парабель.

«1 декабря в Парабельском районе открыта для движения ледовая переправа через реку Парабель у села Новиково на автодороге Парабель – Новиково – Кедровый», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба добавляет, что протяженность этой ледовой переправы составила 220 метров. По ней разрешен проезд для транспортных средств с допустимой максимальной нагрузкой четыре тонны. Запрещен въезд автосредств, которые не подходят под данное требование, это может быть опасно для жизни.

Отмечается, что в зимний период для жителей Томской области власти запустят 28 ледовых переправ по области и девять автозимников в восьми районах Томской области.

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