Губернатор Томской области премировал победителей и призеров национального чемпионата «Абилимпикс»

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Сегодня, 2 декабря, губернатор Томской области Владимир Мазур встретился с победителями и призерами национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс», а также их наставниками.

Встреча состоялась в рамках Декады инвалидов, которая проходит в Томской области.

«В понедельник на нашем совете по делам инвалидов мы договорились, что декада должна длиться не 10, а все 365 дней в году. А декада – просто отличная возможность подумать, а что еще власть, бизнес и общество могут сделать для того, чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями стала лучше и комфортней», – сказал губернатор Владимир Мазур, открывая встречу.

Глава региона отметил, что в этом году участие в чемпионатном движении «Абилимпикс» приняли почти 200 жителей Томской области. 14 наших земляков завоевали призовые места по 13-ти компетенциям: трое удостоены золотых медалей, шесть участников – серебряных, пять – бронзовых.

Владимир Мазур вручил им благодарственные письма и сообщил о своем решении дополнительно премировать победителей, призеров национального чемпионата, а также их наставников и организаторов участия Томской области в чемпионате.

По решению губернатора обладатели бронзовых медалей и их наставники получат по 40 тысяч рублей, серебряные призеры и наставники – по 60 тысяч, золотые медалисты и наставники – по 80 тысяч, организаторы – по 30 тысяч рублей.