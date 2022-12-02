Следственный комитет проводит проверку по факту гибели мужчины в пожаре в Томском районе. Фото: пресс-служба СК по Томской области / Владимир Веленгурин

Следственный комитет по Томской области инициировал проверку по поводу пожара в селе Малиновка Томского района, в котором в ночь на 2 декабря погиб мужчина 1970 года рождения, сообщила пресс-служба СК.

Ранее в МЧС сообщили подробности пожара. В первом часу ночи загорелся одноэтажный жилой дом, возгорание тушили около часа. В доме обнаружили обгоревшее тело человека.

«Следственным отделом по Ленинскому району г. Томск по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Предварительной причиной пожара называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

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