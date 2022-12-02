В селе Корнилово Томской области в пожаре травмирован один человек

Фото: Булатов Алексей/Ленц Мария

Пресс-служба МЧС по Томской области сообщает о пожаре в селе Корнилово Томской области. В результате возгорания пострадал человек, его с ожогами доставили в медицинское учреждение.

«1-этажный брусовой жилой дом размером 9х11 м. Электрифицирован, отопление печное. В 2-х метрах от жилого дома дощатый дровяник размером 5х3 м. В 7 м. от жилого дома 1-этажный брусовой жилой дом размером 6х6 м. Электрифицирован, отопление печное», - говорится в сообщении.

Также дополняется, что обращение на пульт экстренной службы поступило в 11.44 в четверг, 1 декабря, полностью ликвидировать возгорание удалось больше, чем через час - в 12.53.

В ликвидации было задействовано 12 пожарных. В ходе тушения был обнаружен мужчина 1947 года рождения, он получил ожог кожи головы, его госпитализировали в ожоговое отделение в ОКБ.

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