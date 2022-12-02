Житель села в Томской области в пьяной ссоре нанес своему зятю 10 ударов ножом. Фото: Светлана Маковеева / Татьяна Черникова

В Парабельском районе Томской области будут судить 63-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве собственного зятя, сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Следствие установило, что мужчина во время ссоры с мужем своей сестры нанес ему более 10 ударов ножом. Зять подсудимого приехал в село, чтобы собирать с ним бруснику, и мужчины решили выпить, что и стало одной из причин ссоры.

Обвинительное заключение в отношении подозреваемого утверждено прокуратурой, дело рассмотрит Парабельский районный суд.

Ранее томские правоохранительные органы сообщили, что за сутки 30 ноября-1 декабря в Томской области зафиксировали семь случаев мошенничества.

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