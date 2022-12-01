В Томской области зафиксировано семь случаев мошенничества за сутки

Двое женщин не поверили уловкам мошенников. Фото: Пыхалова Юлия/Алена Голева.

В Томской области за прошедший день зафиксировано семь случаев мошенничества, сообщает УМВД по Томской области. Граждане обратились с заявлением о хищении денежных средств. Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.

«Потерпевшим звонили якобы сотрудники банков и правоохранительных органов с сообщениями о попавшем в беду родственнике или оформленном по доверенности кредите, который нужно перекрыть другим и сохранить денежные средства на «безопасном счете»», - говорится в сообщении.

В случае неудачи, мошенники сообщали о взломанном аккаунте на портале «Госуслуги» и обвиняли жителей области в незаконной деятельности.

Двое женщин не поверили уловкам мошенников, которые сообщали о ДТП с участием их дочерей.

Возбуждены уголовные дела.

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