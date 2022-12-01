Коллекторы угрожали томичке и ее малолетнему сыну физической расправой

Фото: Анастасия Осипова / Александр Глуз

Жительница Томска подала иск о возмещении морального вреда в из-за коллекторов, которые угрожали ей физической расправой из-за долгов мужа, сообщила пресс-служба УФССП России по Томской области. Сумма иска — 1,5 млн рублей.

В пресс-службе уточнили, что долги перед микрофинансовой организацией имел супруг женщины, а не она сама. Это не помешало коллекторам угрожать томичке и ее малолетнему сыну расправой и говорить о ней оскорбительные вещи ее знакомым.

В конце концов, потерпевшая пожаловалась в УФССП, приложив доказательства вины коллекторов — аудиозаписи и скриншоты с перепиской.

«В ходе расследования административного дела сотрудники Управления доказали вину организации, и в итоге привлекли ее к ответственности», — говорится в сообщении.

По итогам расследования микрофинансовой организации назначили административный штраф в 100 тысяч рублей, которые та выплатила. Иск о компенсации морального вреда подан в Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

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