Власти Томска объявили конкурс на перевозку по маршруту №22. Фото: Ксения Высотина

Власти Томска ищут перевозчика на закрывшийся в 2022 году 22-й маршрут «микрорайон Мокрушинский — улица Интернационалистов / поселок Спутник / поселок Штамово / поселок Кузовлево». Проект контракта, со стороны заказчика в котором выступает департамент городского хозяйства, опубликован на сайте Госзакупок.

Предполагается, что контракт будет действовать до 31 марта 2025 года. Интересно, что закупка была размещена 29 ноября, а срок подачи заявок истекает уже спустя неделю — 6 декабря.

Напомним, маршрут №22 закрыли осенью 2021 года из-за нерентабельности. Для обеспечения транспортом жителей поселков Спутник и Кузовлево был продлен маршрут №11.

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