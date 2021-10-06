Томский владелец автобусного маршрута № 22 может прекратить пассажирские перевозки, по работе маршрута №25/52 идут суды

Наличие низкопольных автобусов - одно из условий, которые мэрия Томска выдвигает во время конкурсов потенциальным перевозчикам. Выполнить его могут немногие. Фото пресс-службы администрации Томской области.

В Томске сложилась непростая ситуация с маршрутным транспортом, сообщили вчера на собрании Думы города Томска чиновники горадминистрации.

- Летом кольцевой маршрут № 25/52 прекратил осуществлять пассажироперевозки. В настоящее время проходят судебные разбирательства. Очередное заседание суда состоится в октябре. Когда разбирательства закончатся, пока неясно, - сказал, в частности, Александр Карпанин, который сейчас исполняет обязанности заместителя мэра. - В микрорайоны, которые раньше обслуживал маршрут, теперь заходят автобусы № 11 и № 30/33.

Он также добавил: можно ожидать, что расторжения контракта потребует перевозчик маршрута № 22, и если такое произойдет, то без транспортного сообщения останутся жители пос. Спутник и Кузовлево. На разработку нового контракта уйдет время. Кроме того, к перевозчикам предъявляются требования, которые не все могут выполнить: в частности, это касается наличия в автопарках низкопольных автобусов.