Не тот маршрут: кто диктует правила на рынке пассажирских перевозок в Томске

Томские власти ищут решение транспортных проблем, но это явно вопрос не одного дня и даже не одного года. Фото: Ксения Высотина

В минувшую пятницу, 26 ноября, городская транспортная комиссия приняла единогласное решение о продлении автобусного маршрута № 11 до поселков Спутник и Кузовлево. После внесения необходимых изменений в Реестр маршрутов регулярных перевозок с перевозчиком будет заключено дополнительное соглашение, и он начнет курсировать по новому маршруту.

Пока по договоренности с администрацией города жителей Спутника и Кузовлева до остановки «Сосновый Бор» будет возить специальный автобус, выделенный ассоциацией перевозчиков. Отсюда пассажиры могут уехать по разным направлениям маршрутами № 11, 38, 131, 401 и 443.

Очевидно, городские власти сочли новость настолько значимой, что пресс-релиз об этом появился вечером в субботу. Честно говоря, пока не знаю, как восприняли ее сами жители окраинных поселков, оказавшиеся в заложниках маршрутной схемы. Но, увы, сотни других горожан, которые пользуются для поездок автобусом № 11, точно вздохнули с тоской (автор этих строк в их числе).

Если у вас нет машины…

Напомню, 18 августа 2021 года стало известно, что власти Томска временно скорректировали маршрутную схему автобусов № 11 и 30/33, чтобы на них смогли ездить пассажиры из микрорайонов Подсолнухи, Солнечный и Заречный.

Это должно было компенсировать отсутствие автобусов маршрута № 25/52, поскольку ранее мэрия города и перевозчик (ООО «Росич») объявили о желании расторгнуть муниципальный контракт. При этом власти обвинили компанию в нестабильной работе, а та, в свою очередь, указала чиновникам на неоплату услуг по перевозке льготников по единому социальному проездному билету и заявила о других претензиях.

В итоге перевозки по маршруту № 25/52 прекратились с 17 июня, однако автобусы № 11 и 30/33 должны были начать работать на этом направлении лишь с 19 августа. Как пояснял начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин, на тот момент расторжение контракта с ООО «Росич» еще не было оформлено, для этого требовалось решение суда. До того времени власти не могли привлечь к перевозкам по маршруту другого подрядчика.

Прежде кольцевой маршрут № 25/52 охватывал значительную часть города, обеспечивая транспортную доступность многих объектов массового посещения – Областной клинической больницы, 4-й поликлиники, медсанчасти № 2, гимназии № 13, школы № 43, ТГАСУ, ГИБДД.

По новой схеме автобусам № 11 при движении от Соснового Бора в мкр. Подсолнухи существенно продлили путь – по ул. Герасименко, Бирюкова, Клюева, Иркутский тракт, Белы Куна, Ивана Черных до остановки «ОКБ». В обратном направлении маршруткам предписали заезжать на ул. Осетровую (мкр. Заречный).

Пока 11-й маршрут в сторону поселка Спутник продлили временно, но точных сроков в мэрии обозначить не могут. Фото: с сайта admin.tomsk.ru

Пассажиры, раньше ездившие достаточно удобным 11-м маршрутом, которым можно добраться от Соснового Бора через Томск-первый в новые микрорайоны, перемены почувствовали быстро. Интервал движения ощутимо увеличился, народу стало больше. Наконец-то дождавшись автобуса, люди не скрывали эмоций по поводу долгого топтания на остановке. Правда, зачастую доставалось ни в чем не повинным водителям, которых заставили делать немалый крюк по городу.

И вот – очередное «рациональное» решение властей: маршрут № 11 продлили еще и в другую сторону, до Кузовлева и Спутника. Позволю себе усомниться, что чиновники, его принимавшие, хотя бы ради эксперимента удосужились постоять на остановке в ожидании нужной маршрутки. Лайфхак: лучше делать это попозже вечером и обязательно в морозную (хотя бы ветреную) погоду.

Продлить 11-й маршрут в сторону Спутника – решение временное, подчеркивают в мэрии. Обусловлено оно тем, что с 15 ноября перевозчик отказался от муниципального контракта на перевозку пассажиров по маршруту № 22 из-за его низкой рентабельности и отсутствия водительских кадров.

– Мы не закрываем маршрут № 22, конкурсная процедура на эту перевозку будет еще раз объявлена в ближайшее время, возможно, найдутся предприниматели, желающие работать на этом маршруте, – сообщила председатель городского комитета организации пассажироперевозок Ольга Свахина.

Вопрос не одного года

Хотя уже сегодня есть опасения, что на объявленный конкурс никто не заявится, и он, скорее всего, не состоится. Об этом, кстати, написал в своем телеграм-канале председатель Томской гордумы Чингис Акатаев.

– Считаю, что задача депутатского корпуса совместно с исполнительной властью найти оптимальное решение, чтобы жители могли нормально передвигаться, чтобы дети могли ездить в школу, не делая при этом несколько пересадок, – заявил он. – В этой связи нам бы очень помог муниципальный автобусный транспорт, но его в городе сегодня нет. И это еще больше убеждает меня в мысли, что он должен появиться. К сожалению, это вопрос не одного дня.

В октябре в интервью РИА Томск Ч. Акатаев уже рассказывал, как, по его мнению, может развиваться ситуация с пассажирскими перевозками:

«Раньше 31 декабря 2024 года мы не сможем кардинально изменить ситуацию. Все 18 муниципальных маршрутов разыграны, мы не имеем права их расторгнуть, но мы должны готовиться к 1 января 2025 года».

С точки зрения спикера, чтобы не зависеть от маршрутчиков, с 2025 года перевозки должны полностью обеспечиваться муниципальным предприятием. «Ведь это же нонсенс, когда перевозчик самовольно принимает решение об уходе с маршрута и город ничего не может предпринять, потому что контракт де-юре продолжает действовать. Именно так получилось с маршрутом № 25/52. С муниципальным транспортом такой ситуации не случилось бы», – уверен он.

Ратуя за муниципальный транспорт, Чингис Маметович даже получил предупреждение областного Управления федеральной антимонопольной службы. В УФАС сочли, что подобный подход может нарушить закон о конкуренции. «Муниципальное предприятие может являться лишь одним из участников такого рынка наряду с другими», – напомнили в ведомстве.

Все муниципальные маршруты в Томске разыграны, и кардинально поменять схему нельзя раньше 31 декабря 2024 года. Фото: Ксения Высотина

Недавно в гордуме Томска создали постоянную комиссию по транспорту и дорожной деятельности. Ключевой вопрос для нее – новая концепция развития пассажирского транспорта.

Однако, по словам Акатаева, нынешнюю маршрутную схему невозможно поменять до конца 2024-го. Так чем, позвольте спросить, будут заниматься народные избранники в своей комиссии в ближайшие три года? Ну да, обсуждать концепцию. Пока «безлошадные» горожане, чертыхаясь, по-прежнему ждут на остановке маршрутку и толпятся в салоне, презрев все коронавирусные ограничения.

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