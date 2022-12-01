Кедровник в Томской области будет назван в честь эколога Сергея Жабина

Фото: ОНФ\Архив-КП

«Петровский припоселковый кедровник», который находится на территории Томской области, будет в скором времени носить имя Сергея Жабина, эколога и лесозащитника. Информация об этом появилась на сайте региональной администрации.

«Внести в постановление Администрации Томской области от 09.04.2014 № 127а «О памятнике природы областного значения «Петровский припоселковый кедровник» <...> следующие изменения: 1) в наименовании постановления после слов «Петровский припоселковый кедровник» дополнить словами «имени С.И. Жабина», - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление вступит в силу спустя 10 дней после официальной публикации. Согласно этим данным, с 10 декабря 2022 года кедровик в Томской области получит имя эколога Сергея Жабина.

Напомним, Сергей Жабин Родился в 1951 году. Был членом региональной Общественной палаты и регионального отделения Общероссийского народного фронта, возглавлял экологический центр «Стриж». Томский активист умер 21 июля в Москве.

Читайте также: С начала пожароопасного сезона в Томской области сгорело более 20 тысяч кубометров леса

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.