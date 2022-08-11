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Общество11 августа 2022 5:21

С начала пожароопасного сезона в Томской области сгорело более 20 тысяч кубометров леса

В 2022 году в регионе зафиксировано 240 лесных пожаров
Ксения Высотина
Причиненный региону лесными пожарами, по состоянию на 22.07.2022 года, составил 53 757 рублей.

Причиненный региону лесными пожарами, по состоянию на 22.07.2022 года, составил 53 757 рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области с начала пожароопасного сезона сгорело более 20 тысяч кубометров леса. Журналисту "КП-Томск" рассказали в департаменте лесного хозяйства, что в регионе зафиксировано 240 лесных пожаров.

"С начала пожароопасного сезона в 2022 году на территории Томской области ликвидировано 240 лесных пожаров на общей площади 27 900,78 га.", - рассказали представители департамента.

Отмечается, что лес погиб не на всей территории, где были зафиксированы пожары. Потеря древесины на корню в 2022 году составила 21 204,06 куб. м.

Как уточнили в департаменте, больше всего лесных пожаров в этом сезоне было зарегистрировано в Верхнекетском районе, там лес горел 45 раз. Также пожарные выезжали 36 раз в Асиновский район, Томский - 32, Шегарский - 28, Бакчарский - 22, Парабельский - 12, Первомайский, Кожевниковский и Кривошеинский - 11.

На данный момент ущерб, причиненный региону лесными пожарами, по состоянию на 22.07.2022 года, составил 53 757 рублей.

В департаменте лесного хозяйства добавили, что в настоящее время на территории Томской области действует один лестной пожар. Возгорание зафиксировано в Каргасокском лесничестве.

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