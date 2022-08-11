С начала пожароопасного сезона в Томской области сгорело более 20 тысяч кубометров леса

Причиненный региону лесными пожарами, по состоянию на 22.07.2022 года, составил 53 757 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области с начала пожароопасного сезона сгорело более 20 тысяч кубометров леса. Журналисту "КП-Томск" рассказали в департаменте лесного хозяйства, что в регионе зафиксировано 240 лесных пожаров.

"С начала пожароопасного сезона в 2022 году на территории Томской области ликвидировано 240 лесных пожаров на общей площади 27 900,78 га.", - рассказали представители департамента.

Отмечается, что лес погиб не на всей территории, где были зафиксированы пожары. Потеря древесины на корню в 2022 году составила 21 204,06 куб. м.

Как уточнили в департаменте, больше всего лесных пожаров в этом сезоне было зарегистрировано в Верхнекетском районе, там лес горел 45 раз. Также пожарные выезжали 36 раз в Асиновский район, Томский - 32, Шегарский - 28, Бакчарский - 22, Парабельский - 12, Первомайский, Кожевниковский и Кривошеинский - 11.

На данный момент ущерб, причиненный региону лесными пожарами, по состоянию на 22.07.2022 года, составил 53 757 рублей.

В департаменте лесного хозяйства добавили, что в настоящее время на территории Томской области действует один лестной пожар. Возгорание зафиксировано в Каргасокском лесничестве.