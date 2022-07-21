В Москве скончался томский общественник и эколог Сергей Жабин

Скончался томский общественник и эколог Сергей Жабин. Фото: Пресс-служба ОНФ в Томской области

Томский общественник и экоактивист Сергей Жабин сегодня утром, 21 июля, скончался в Москве, куда поехал делать операцию на сердце. Об этом «КП-Томск» рассказал его коллега по работе в региональной Общественной палате профессор ТГУ Александр Адам.

«У Жабина давно были проблемы с сердцем. Были операции на сердце в Томске, была также произведена замена батареек на сердце, сначала это помогало, но со временем ему становилось хуже. Когда лечение перестало помогать, он с дочерью отправился в Москву для проведения операции по замене сердца, но, к сожалению, Жабин до нее не дотянул. При подготовке к операции по замене органа, он скончался», — рассказал Александр Адам.

Он также отметил, что о смерти Жабина ему сообщила его дочь. Она планирует вернуться в Томск в субботу. Дата похорон пока неизвестна.

Сергей Жабин Родился в 1951 году. Был членом региональной Общественной палаты и регионального отделения Общероссийского народного фронта, возглавлял экологический центр «Стриж».

Редакция «КП-Томск» выражает соболезнования родным и близким Сергея Жабина.