В Томской области еще 44 человека заболели COVID-19

В общей сложности сейчас в регионе 157 260 подтвержденных случаев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 30 ноября 2022 года, в Томской области выявили 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 157 260 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 57 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 549 человек. От COVID-19 погибло два человека.

За последние сутки в стране выявлено 6 088 заболевших новой коронавирусной инфекцией, 5 557 выздоровели, 59 пациентов скончалось.

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