"Опасно для жизни": томичи пожаловались на скользкие дороги на проспекте Фрунзе

Фото: Ксения Высотина

Жительница Томска пожаловалась в редакцию "КП-Томск" на скользкие дороги по проспекту Фрунзе. По словам девушки, пешеходную часть ничем не посыпают.

"Каждый день хожу до работы от ул. Тверская по пр. Фрунзе и уже ни раз замечаю, как скользко. Из-за того, что коммунальщики не посыпают песком дороги. Приходиться аккуратно и медленно идти до работы. Хотелось бы обратить внимание властей города на это", - рассказала Наталья.

Томичка отмечает, что такой скользкий лед опасен для жизни и она боится за то, что может травмироваться на пешеходной дорожке.

Ранее сообщала том, как городские службы перешли на усиленный режим. Круглосуточно работает спецтехника «ТомскСАХ», дороги посыпают противогололедной смесью. Однако в некоторых районах города томичи не замечают посыпанных смесей на пешеходных дорогах.

"КП-Томск" запросила информацию у администрации города и будет держать в курсе ситуации.

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