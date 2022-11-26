Городские службы Томска перешли на усиленный режим работы из-за понижения температуры

Круглосуточно работает спецтехника «ТомскСАХ» Фото: Алёна ГОЛЕВА

Власти Томска сообщили о переходе городских служб на усиленный режим. Круглосуточно работает спецтехника «ТомскСАХ», дороги посыпают противогололедной смесью.

В случае возникновения аварий на коммунальных сетях специалисты профильных департаментов готовы оперативно отправиться на место.

Ранее сообщалось, что в Томске 26-28 ноября сохранится морозная погода. Ожидается ветер 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, ночью температура воздуха опустится до -32-34 °С, днем -29-31 °С

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