Власти Томска раскрыли полный состав реагентов на дорогах города

Власти Томска раскрыли состав реагентов на дорогах города. Фото: Александр ГЛУЗ

В середине ноября Томск начал захлебываться в грязи: обильные осадки в виде снега с дождем и околонулевая, а то и плюсовая, температура привели к образованию каши из снега, воды и противогололедных смесей, которая скорее характерна для весенних месяцев.

Классический метод борьбы с гололедом — рассыпание на дорогах технической соли (NaCl, хлорид натрия), или ее смеси с песком. Песко-соляная смесь эффективна в качестве антигололедного средства, но во многих регионах России от него отказались: она портит обувь пешеходов и приводит к коррозии автомобилей, а весной после таяния снега песок остается на дорогах, смешивается с грязью и попадает в легкие горожан.

Подрядчик томской мэрии МБУ «Томск САХ» в ответе на запрос «КП-Томск» пояснил, что в этом году в городе используются несколько видов противогололедных материалов. Это песко-соляные смеси с 10%- и 20%-м содержанием соли, реагент марки «Бионорд», а также обычный песок. В состав «Бионорда», по данным производителя, входят техническая соль (NaCl) и хлорид кальция (CaCl2).

Реагенты в Томске ввиду дефицитности используют только для обработки остановочных карманов для общественного транспорта. Проезжую часть посыпают песко-соляной смесью, а песок применяют для обработки тротуаров. Потребность города в противогололедных смесях в организации оценили в 27-28 тысяч тонн на зиму.

Фото: «Томск САХ»

В последние годы наметился тренд на отказ российских регионов от использования песко-соляной смеси при обработке дорог. Например, в соседнем Новосибирске еще в 2020 году заменили песко-соляную смесь на отсев дробления горных пород: для обеспечения сцепления с дорогой его нужно меньше, чем песка, а более крупные частицы в составе сохраняют легкие жителей.

В других регионах России вместо песко-соляной смеси также применяют техническую соль (галит), реагенты на ее основе, а также многокомпонентные реагенты. А в Москве и Московской области применяется экзотический по составу коктейль из мраморной крошки, поваренной соли и муравьиной кислоты (формиата натрия).

В теории Томск может отказаться от песко-соляной смеси, никаких правовых препятствий этому нет. Полностью убрать соль из состава противогололедных смесей невозможно: именно хлорид является тем компонентом, который топит снег и лед в зимнее время. А вот песок только лишь улучшает коэффициент сцепления с дорогой, поэтому отказ от него не приведет к всплеску аварийности.

Однако решение о закупке тех или иных реагентов в Томске принимает дорожной деятельности и благоустройства. Учитывая, что проект бюджета города на 2023 год принят с дефицитом, не стоит рассчитывать на увеличение затрат на противогололедные средства. Поэтому пока в Томске будут справляться с гололедом по формуле «дешево и сердито».