Власти Томска завершили разработку техзадания генплана города

Подготовка техзадания генплана завершена. Фото: Ксения Высотина

Подготовка техзадания генплана завершена, сообщил заместитель мэра по строительству Алексей Макаров на публичных слушаниях в научной библиотеке НИ ТГУ.

Новый документ направлен решение вопросов улучшения городской инфраструктуры, обозначения территорий для будущей застройки, определение границ перспективного жилищного строительства.

И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков уточнил, что основная задача документа исключить ситуацию, которая сложилась в градостроительстве сейчас. Документ будет максимально широко обсуждаться, что учесть интересы всех сторон – от строителей и власти до предпринимателей и жителей.

Ранее мы сообщали, что власти Томска намерены разработать генеральный план Томска с 2023 по 2025 годы. В следующем году на это понадобится 15 млн рублей, на последующие два необходима аналогичная сумма.

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