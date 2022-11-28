Администрация Томской области закупит ноутбуки в школы на 62 млн рублей

Начальная цена закупок определена Департаментом закупок на основании результатов мониторинга рынка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области администрация закупила 970 ноутбуков в общеобразовательные учреждения. Закупка обошлась региону в 62 миллиона рублей, такие данные следуют с портала госзакупок. Таким образом, каждый компьютер обойдется Томской области в 64 тысячи рублей.

Позже региональный начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич прокомментировала данную закупку области.

«Закупка ноутбуков, а также сканеров и принтеров необходима в связи с изменениями требований к условиям проведения единого государственного экзамена», — ответила начальник департамента на запрос редакции «Милый Томск».

Уточняется, что с 2023 года на территории России печать и сканирование экзаменационных материалов ЕГЭ и их отправка на проверку должны будут осуществляться из каждой аудитории пункта проведения экзамена. Поэтому в каждом классе должны быть установлены сканер, принтер и ноутбук. Аудиторий, в которых школьники Томской области ежегодно сдают ЕГЭ — более 600.

В департаменте образования также добавили, что для проведения ЕГЭ по информатике необходима современная техника. С каждым годом число выпускников, которые хотят сдавать информатику, увеличивается. Компьютеров для проведения экзаменов не хватало уже в предыдущие два года, поэтому приходилось использовать устаревшее оборудование с ограничениями для установки необходимых программ.

«Если не будут обеспечены условия для проведения ЕГЭ, наши выпускники не смогут пройти государственную итоговую аттестацию и получить аттестаты», — заявили в департаменте.

Также отмечается, что начальная цена закупок определена Департаментом закупок на основании результатов мониторинга рынка.