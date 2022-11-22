На разработку нового генплана Томска планируют потратить 3 года и 45 млн рублей

Разработка не будет учитывать границы исторического поселения. Фото: Алёна ГОЛЕВА

Сегодня в думе Томска власти сообщили о намерении разработать генеральный план Томска с 2023 по 2025 год. Об этом заявил заместитель мэра Алексей Макаров в ходе заседания комитета по градостроительству, землепользованию и архитектуре. В 2023 году понадобится 15 млн рублей, такую же сумму будут выделять каждый последующий год.

Уточняется, что разработка не будет учитывать границы исторического поселения, а в случае утверждения, документ будет изменен. Томск обладает статусом исторического поселения с 2010 года, но разработка документа, который должен быть по закону у города идет с 2016 года.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Владимир Мазур отметил, что в Томске нет четко выраженной градостроительной политики.

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