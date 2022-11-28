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НовостиОбщество28 ноября 2022 8:25

Молодая жительница Томска украла из квартиры пенсионера 250 тысяч рублей

Девушка украла деньги, пока пожилой человек не видел
Алёна ГОЛЕВА
Девушка украла деньги, пока пожилой человек не видел

Девушка украла деньги, пока пожилой человек не видел

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прокуратура Томской области сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении молодой жительницы Томска, которая похитила из квартиры пожилого человека 250 тысяч рублей.

«По версии следствия, в октябре 2022 года девушка в компании приятеля пришла в квартиру к малознакомому пожилому мужчине. Воспользовавшись тем, что владелец квартиры не наблюдает за ее действиями, она с помощью висевшего у входной двери ключа открыла сейф, откуда похитила принадлежащие пенсионеру денежные средства в сумме 250 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступницей оказалась 18-летняя жительница Кузбасса, которая обвиняется п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело специалисты направили в суд.

Напомним, жительницу Бакчарского района Томской области, отправившую в полицию ложный донос о том, что мошенники от ее имени оформили кредит, будут судить.

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