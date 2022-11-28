Молодая жительница Томска украла из квартиры пенсионера 250 тысяч рублей

Девушка украла деньги, пока пожилой человек не видел Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прокуратура Томской области сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении молодой жительницы Томска, которая похитила из квартиры пожилого человека 250 тысяч рублей.

«По версии следствия, в октябре 2022 года девушка в компании приятеля пришла в квартиру к малознакомому пожилому мужчине. Воспользовавшись тем, что владелец квартиры не наблюдает за ее действиями, она с помощью висевшего у входной двери ключа открыла сейф, откуда похитила принадлежащие пенсионеру денежные средства в сумме 250 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что преступницей оказалась 18-летняя жительница Кузбасса, которая обвиняется п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело специалисты направили в суд.

Напомним, жительницу Бакчарского района Томской области, отправившую в полицию ложный донос о том, что мошенники от ее имени оформили кредит, будут судить.

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