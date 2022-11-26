Томские полицейские задержали жителя Ярославля за обман в интернете

Подозреваемый предлагал перевести деньги на указанный счет после чего переставал выходить на связь. Фото: Даниил ОПАРИН

Полицейские Томска задержали 26-летнего жителя Ярославля, которого подозревают в обмане четырех жителей областного центра, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«По предварительным данным, в период с сентября по октябрь 2022 года подозреваемый разместил на нескольких интернет сервисах объявления о сдаче в аренду квартир расположенных в г. Томске», - говорится в сообщении.

После просмотра объявления, с мужчиной связывались потенциальные покупатели с целью бронирование или оплаты. Подозреваемый предлагал перевести деньги на указанный счет после чего переставал выходить на связь. Таким образом, он присвоил себя 31 тысячу рублей.

Сотрудники продолжают выяснять дополнительные эпизоды, связанные с противоправными действиями подозреваемого.

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