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НовостиОбщество28 ноября 2022 4:10

Жительницу Томской области будут судить за ложный донос о мошенниках

Женщина сообщила, что мошенники от ее имени оформили кредит
Алёна ГОЛЕВА
Женщина сообщила, что мошенники от ее имени оформили кредит

Женщина сообщила, что мошенники от ее имени оформили кредит

Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прокуратура Томской области сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении жительницы Бакчарского района Томской области, которая отправила в полицию ложный донос о том, что мошенники от ее имени оформили кредит. Однако позже информация не подтвердилась.

«По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемая обратилась в местный отдел полиции с заявлением об оформлении на ее имя мошенниками займа в финансовой организации. Однако в ходе проведения процессуальной проверки факт мошенничества не подтвердился», - говорится в сообщении.

Позднее женщина созналась, что девять лет назад в 2013 году она сама взяла кредит на сумму более 115 тысяч рублей. Однако жительница Бакчарского района не хотела ссориться с мужем из-за процентов, которые нужно выплачивать по кредиту, и обратилась в полициюю.

Уголовное дело за ложный донос о мошенниках в отношении женщины направили в суд.

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