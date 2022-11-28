Жительницу Томской области будут судить за ложный донос о мошенниках

Женщина сообщила, что мошенники от ее имени оформили кредит Фото: Алёна ГОЛЕВА

Прокуратура Томской области сообщает об утверждении обвинительного заключения в отношении жительницы Бакчарского района Томской области, которая отправила в полицию ложный донос о том, что мошенники от ее имени оформили кредит. Однако позже информация не подтвердилась.

«По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемая обратилась в местный отдел полиции с заявлением об оформлении на ее имя мошенниками займа в финансовой организации. Однако в ходе проведения процессуальной проверки факт мошенничества не подтвердился», - говорится в сообщении.

Позднее женщина созналась, что девять лет назад в 2013 году она сама взяла кредит на сумму более 115 тысяч рублей. Однако жительница Бакчарского района не хотела ссориться с мужем из-за процентов, которые нужно выплачивать по кредиту, и обратилась в полициюю.

Уголовное дело за ложный донос о мошенниках в отношении женщины направили в суд.

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