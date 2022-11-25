Порыв водопровода вызвал в Томске семибалльные пробки. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В Томске в пятницу произошел порыв водопровода на улице Балтийской, из-за чего дорожное полотно залило водой. Авария и последовавшее перекрытие улицы вызвали в городе серьезные заторы, как следует из данных сервиса Яндекс.Пробки.

По информации пресс-службы регионального УМВД, движение перекрыто от поворота на Академгородок до улицы Осенней, объезд организован через Академгородок.

Значительный затор в сторону Академгородка начинается от кольца на примыкании проспекта Фрунзе к улице Елизаровых до поворота на улицу Кольцевую.

По данным сервиса на 17.20, в пятницу вечером также затруднено движение по Комсомольскому проспекту от площади Кирова до улицы Сибирской, по улице Красноармейской от проспекта Фрунзе до улицы Яковлева и далее по Яковлева до улицы Пушкина, по улице Пушкина от Кузнечного Взвоза до Суворовского кольца. В целом пробки в городе оцениваются на 7 баллов.

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