Власти Томска в 2022-2024 годах потратят 554 млн рублей на освещение и новогоднюю иллюминацию. Фото: Владислав Пирогов

Власти Томска во втором полугодии 2022 года и в 2023-2024 году потратят на освещение и новогоднюю иллюминацию 554 миллиона рублей. Информация о контракте опубликована на портале госзакупок.

Уточняется, что исполнителем по контракту выступает ООО «Горсети», заказчиком — Департамент дорожной деятельности и благоустройства. В сумму контракта входит и ежедневное функционирование уличного освещения в городе.

По данным контракта, в Томске функционирует 25560 светильников уличного освещения. К Новому году на средства города установят 141 гирлянду со светодиодными лампами, 269 консолей, 59 перетяжек и четыре искусственные ели. Кроме того, большая иллюминация с несколькими сотнями светильников «Плачущий дождь» и светодиодными арками «Тоннель желаний» появится у здания Драмтеатра.

На монтаж праздничного освещения в 2022 году потратят 7,9 млн рублей, на демонтаж в январе 2023 года — 2,7 млн рублей. Работа установок праздничного освещения будет стоить Томску ежедневно 20 763 рубля.

Редакция направила запрос городским властям о наличии планов закупить новую иллюминацию из средств городского бюджета.

Напомним, в октябре администрация Томска объявила об отмене праздничных гуляний и новогоднего фейерверка.

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