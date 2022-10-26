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НовостиОбщество26 октября 2022 10:34

В новогоднюю ночь в Томске не будут работать рестораны

Четыре ресторана города отказались работать в Новый год
Ксения Высотина
В Томске в новогоднюю ночь не будут работать рестораны.

В Томске в новогоднюю ночь не будут работать рестораны.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске в новогоднюю ночь не будут работать рестораны. Четыре заведения точно отказались работать в праздник, сообщает издание "МК в Томске".

"В ресторанах «Снегири», «Вечный зов», «Старый замок» и «Река 827» заявили, что в новогоднюю ночь совершенно точно работать не будут, в «Кухтерине» окончательное решение пока не принято", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Томске не будет масштабных праздников на Новый год. Тогда сообщалось, что долю городских средств, предназначенных на новогодние праздники в городе отправят на помощь мобилизованным и их семьям.