Власти Томска в 2023 году потратят на ремонт дорог по нацпроекту 600 млн рублей

Власти назвали вошедшие в план нацпроекта по ремонту на 2023 год улицы Томска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Томска назвали список дорог, которые планируется отремонтировать в 2023 году в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Список представили глава департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович и заместитель мэра по благоустройству Николай Черноус на заседании комитета городской Думы в минувший четверг.

В основной список включили улицы Беринга, Дальне-Ключевскую и Клюева, участки улиц Алтайской (от улицы Льва Толстого до улицы Елизаровых), Киевской (от проспекта Фрунзе до улицы Сибирской) и Красноармейской (от проспекта Кирова до Транспортной площади). На ремонт этих улиц выделено 600 млн рублей.

Кроме того, в случае привлечения дополнительного финансирования планируется ремонт еще двух участков улицы Алтайской (от переулка Аптекарского до улицы Тверской и от проспекта Комсомольского до улицы Сибирской), а также участка улицы Олега Кошевого от проспекта Фрунзе до улицы Сибирской.

Власти города также представили список дорог второй и третьей категории, в который вошли семь улиц.

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