В Томске в 2023 году отремонтируют дороги на 7 улицах города

Отремонтируют те улицы, по которым чаще всего поступали обращения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба администрации Томской области сообщает по ремонту улиц в 2023 году, в план внесено семь улиц, на которых дороги находятся в аварийном состоянии.

«[Запланирован] ремонт семи дорог 2 и 3 категории, при выделении дополнительного финансирования список будет расширен. Об этом сегодня сообщил Вячеслав Черноус на заседании комитета по городскому хозяйству Думы Томска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент известно о нескольких улицах, которые попали в список - это Каспийская, Дербышевский, П. Осипенко, Светлый от Мира до Б. Подгорной и Урожайный.

Указанные адреса собрали больше всего обращений от депутатов и жителей Томска, которые сообщали о необходимости ремонта.

Пресс-служба уточняет, что при ремонте дорог будет проведено фрезерование проезжей части, укладка нового слоя асфальта и, если потребуется, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня и горловин колодцев.

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