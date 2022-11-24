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НовостиОбщество24 ноября 2022 10:44

В Томске в 2023 году отремонтируют дороги на 7 улицах города

Отремонтируют те улицы, по которым чаще всего поступали обращения
Алёна ГОЛЕВА
Отремонтируют те улицы, по которым чаще всего поступали обращения

Отремонтируют те улицы, по которым чаще всего поступали обращения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пресс-служба администрации Томской области сообщает по ремонту улиц в 2023 году, в план внесено семь улиц, на которых дороги находятся в аварийном состоянии.

«[Запланирован] ремонт семи дорог 2 и 3 категории, при выделении дополнительного финансирования список будет расширен. Об этом сегодня сообщил Вячеслав Черноус на заседании комитета по городскому хозяйству Думы Томска», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент известно о нескольких улицах, которые попали в список - это Каспийская, Дербышевский, П. Осипенко, Светлый от Мира до Б. Подгорной и Урожайный.

Указанные адреса собрали больше всего обращений от депутатов и жителей Томска, которые сообщали о необходимости ремонта.

Пресс-служба уточняет, что при ремонте дорог будет проведено фрезерование проезжей части, укладка нового слоя асфальта и, если потребуется, ремонт тротуаров, замена бордюрного камня и горловин колодцев.

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